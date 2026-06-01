Mele difende De Bruyne: "Si è sempre interessato alla squadra, mai alla giocata singola!"

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Il giornalista Silver Mele dice la sua sulla vicenda De Bruyne-Stellini: la professionalità del belga non si può mettere in dubbio

Il giornalista Silver Mele, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha parlato della vicenda De Bruyne-Stellini. Questa la sua opinione: "In questa stagione che per De Bruyne è stata sfortunata, non l'ho mai visto interessarsi alla giocata del momento o al passo da funambolo. Io l'ho visto, a fatica, provare ad esprimersi sempre per la squadra: quando ci è riuscito ha acceso Hojlund, ha vivacizzato la manovra, soprattutto nelle ripartenze. Ed era abbastanza evidente che ci fossero delle difficoltà, perché spesso e volentieri noi lo abbiamo visto in posizione troppo arretrata, lontana dalla porta avversaria.

Ora, di quali rassicurazioni avrà bisogno De Bruyne per rimanere? L'auspicio nostro e di tanti appassionati di calcio è che De Bruyne possa far vedere con la maglia del Napoli quello di cui è capace ancora. Perché ha 34 anni, va verso i 35 anni, ma io l'ho visto con una professionalità per come è tornato dall'infortunio... una forma fisica che ti fa capire che il ragazzo è un grande professionista. Quindi la speranza è che rimanga".