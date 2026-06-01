Del Genio: "Macché estetica! De Bruyne è completo: fa assist e gol, ci sono i dati!"

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Il giornalista Paolo Del Genio dice la sua sulla vicenda De Bruyne-Stellini: c'è una cosa non vera nelle dichiarazioni del vice di Antonio Conte

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha parlato della vicenda De Bruyne-Stellini. Questa la sua opinione: "De Bruyne ha parlato della famosa sintonia che non c'era sull'idea di calcio di Conte. E questo secondo me era pure abbastanza prevedibile dopo 10 anni di Guardiola. De Bruyne non ha fatto altro che dire: 'Ora voglio vedere se mi diranno delle cose che possono farmi rendere al meglio, perché mi erano state dette ma poi nono state rispettate dall'inizio alla fine'.

La risposta di Stellini? Io capisco che si sono risentiti sul discorso che il Napoli difendeva basso... va bene replicare e obiettare sulle cose che ha detto De Bruyne, però purtroppo ha detto una cosa non vera. Cioè che De Bruyne sarebbe un giocatore che pensa più all'estetica che al senso pratico del calcio: i numeri di De Bruyne in carriera dimostrano che è un giocatore completo. Recordman degli assist, tanti gol... è uno che fa gli assist, che manda la gente in porta. Quest'anno con tutti i problemi che ha avuto è primo per passaggi chiave".