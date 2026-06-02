Rabiot o De Bruyne? Del Genio: "KDB più qualitativo! Ma se vuoi un gioco fisico..."

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Il giornalista Paolo Del Genio approfondisce il confronto tra Adrien Rabiot e Kevin De Bruyne: fisicità da un lato, qualità dall'altro

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha commentato i temi principali in casa Napoli, soffermandosi sul confronto Rabiot-De Bruyne. Queste le sue parole: "Rabiot, che è un giocatore che a me piace molto perché si inserisce bene ed è forte fisicamente, in 29 partite ha fatto 14 passaggi chiave. De Bruyne in 18 partite ha fatto 34 passaggi chiave. Lui in questo è il migliore in circolazione. Non guardate solo gli assist! È primo per passaggi chiave, che sono quei passaggi che poi creano uno sviluppo favorevole per passaggi e per gol, quindi a volte sono addirittura più importanti degli assist perchè danno il via all'azione.

Se devo scegliere Rabiot o De Bruyne? Qui stiamo parlando però probabilmente della sostituzione di Anguissa. E quindi per fisicità dobbiamo dire Rabiot. Se si vuole fare un calcio dove la fisicità - non dico viene messa da parte - ha una rilevanza minore, e si vuole fare un calcio di grande tecnica, vi ho dato dati che dicono che sulla qualità De Bruyne ti dà qualche cosa in più. Però se serve la fisicità vai su Rabiot".