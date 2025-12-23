McTominay e lo United: "Qui ho ricevuto una spinta da allenatore e compagni"
Scott McTominay si gode il successo del Napoli in Supercoppa Italiana e guarda avanti con grande ambizione. Il centrocampista azzurro ha parlato ai microfoni di Thmanyah dopo la vittoria del trofeo, raccontando sensazioni, aspetti tattici e obiettivi futuri: “Abbiamo giocato davvero bene, creato tante occasioni e forse avremmo potuto segnare anche di più. Poi David Neres ha tirato fuori una giocata straordinaria”.
Infine un passaggio sul passato allo Manchester United e sulle parole di Ferguson: “Posso dire solo che qui ho ricevuto una spinta enorme da compagni e allenatore. Questo mi ha aiutato a esprimermi al meglio”.
