McTominay non è rimasto sorpreso dall'arrivo di KDB: "Conosco le ambizioni del Napoli"

Il regalo per lo scudetto del Napoli si chiama Kevin De Bruyne. Il belga, rimasto svincolato dal Manchester City, è approdato in Serie A per la sorpresa di tanti. Ma non di Scott McTominay, che ai taccuini de Il Mattino ha parlato così del nuovo compagno di squadra: "Stupito dall'arrivo di KDB? Assolutamente no. Perché ero consapevole di quanto fosse forte il Napoli, di quali ambizioni avesse la società".

Ci racconta che calciatore è?

"Un elemento con qualità incredibili. Ma Kevin è soprattutto una brava persona, averlo con noi sarà insieme un’iniezione di talento e esperienza. Non vediamo l’ora di giocare insieme. Ci conosciamo molto bene, abbiamo giocato così tante volte contro in Premier League. Abbiamo vissuto partite indimenticabili e anche momenti duri vista la rivalità".