McTominay pazzo dei nostri pomodori: "A casa mia sono acqua rossa, qui c'è il vero sapore!"

Nella sua bella intervista a The Athletic, Scott McTominay ha raccontato anche l'adattamento al cibo nostrano, dimostrando di apprezzare in particolar modo la differenza sui pomodori tra l'Italia e il Regno Unito: "Non li ho mai mangiati a casa mia, dove sono “acqua rossa”. Qui, in realtà, hanno il vero sapore dei pomodori. Ora li mangio come spuntino.

Verdura, frutta: è tutto così fresco. È incredibile. Sto prendendo anche lezioni di italiano: è importante che le persone ci vedano abbracciare la loro cultura. Napoli è fantastica ed è completamente diversa da ciò a cui ero abituato. Dobbiamo dimostrare di tenerci, oltre a giocare bene".