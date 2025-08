McTominay scherza: “Il mio italiano è ancora scarso, l’inglese di Mazzocchi da 0 in pagella”

"Una parola per descrivere la stagione con il Napoli? Amazing. Incredibile". Inizia così la lunga intervista che il centrocampista MVP dello scorso campionato Scott McTominay ha concesso a Il Mattino. "Ho vissuto tante emozioni in una città diversa, amici diversi, lingua diversa. Ma sapevo di dovermi adattare e ho fatto quello che ho sempre fatto in carriera: lavorare duro per migliorare e per dimostrare all’allenatore di poter giocare".

Nel suo primo anno a Napoli si è fatto conoscere anche per un duo iconico con Pasquale Mazzocchi.

"Pasquale è una persona super, un ragazzo fantastico. Lavora così duramente ogni singolo giorno, è umile, è quello che si dovrebbe essere sempre quando si entra su un campo da calcio. E poi è un gentleman anche fuori dal calcio. Proprio per questo per me è un piacere stare con lui. Il mio italiano? È ancora scarso. Il suo inglese? Da zero in pagella".