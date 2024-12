Mediaset, Cesari su Cagliari-Atalanta: “Era rigore, che errore del VAR!”

L'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista da anni per Mediaset, interviene a Pressing e parla del possibile rigore negato al Cagliari contro l'Atalanta sabato. Episodio tanto discusso e di cui si è continuato a parlare anche domenica.

“Pairetto non ha giudicato assolutamente bene il rigore nell’area dell’Atalanta. E’ l’errore più grossolano del weekend. Il braccio destro è altissimo. Il VAR? Non so dove fosse. L’assistente è pure vicinissimo e non interviene in aiuto dell’arbitro. Ma il VAR l’ha combinata grossissima!”.