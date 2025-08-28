Meret e il dualismo con Milinkovic: "Rapporto buonissimo e di sana competizione"

Alex Meret, portiere del Napoli, nella sua intervista a Radio Crc si è soffermato anche sul dualismo con Vanja Milinkovic-Savic: "Con Vanja c'è un buonissimo rapporto, di sana competizione: come deve essere all'interno del gruppo portieri. L'importante è lavorare bene e farsi trovare pronti per la partita, indipendentemente da chi giocherà.

Quest'anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, l'inserimento è stato abbastanza facile, perché sono arrivati presto e c'è stato tempo per lavorare insieme. Siamo un gruppo di bravi ragazzi che cercano di fare gruppo e lavorare bene ogni allenamento: credo sarà facile inserirsi anche per eventuali altri giocatori che arriveranno".