Meret: "Scudetto più sudato e tosto di due anni fa. L'inizio poteva far venire dubbi"

vedi letture

Alex Meret, portiere del Napoli, ha così parlato ai microfoni di Rai2 durante la parata per il quarto Scudetto della squadra azzurra, a bordo del pullman scoperto che gira per le strade della città: "Faccio sempre del mio meglio per farmi trovare pronto in partita. La stagione è stata incredibile, il percorso grandissimo: siamo tutti contenti. Ed essere la miglior difesa d'Europa è un orgoglio, ci fa piacere e deve essere uno stimolo".

Cosa vi ha scatenato la sconfitta per 3-0 a Verona?

"Per come siamo partiti sicuramente un po' di dubbi potevano starci, poi però abbiamo cominciato a dimostrare di essere un grande gruppo, facendo prestazioni partita dopo partita. Si è visto lo spirito di squadra per tutto l'anno, questo ha fatto la differenza. La prima batosta ci ha dato le motivazioni per fare questo percorso".

Quale il momento decisivo per lo Scudetto?

"Non saprei, siamo rimasti lì a lottare fino alla fine. E ce l'abbiamo fatta".

Possiamo dire che è la sua rivincita?

"Sono contento della stagione mia e dei compagni, aver conquistato il secondo titolo dopo quello di 2 anni fa ci rende orgogliosissimi e contentissimi. La differenza? Questo è stato più sudato e tosto, ma la soddisfazione rimane enorme e indescrivibile".