Mertens glissa sul futuro: "Rinnovo? Qui sto bene, ma penso solo a questa stagione..."

"Rinnovare col Napoli? Vediamo, non lo so. Qui sto bene, mi sento ancora molto giovane. Come ho già detto sto pensando solo a questa stagione, poi vedremo”. Con queste sintetiche parole Dries Mertens, ai microfoni di Sky Sport, ha rimandato i discorsi sul suo futuro. Clicca qui per l'intervista completa del belga.