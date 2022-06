Mertens-Napoli, Alvino: “Scoccare della mezzanotte non mette definitivamente la parola fine”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Sono le ultime ore di Mertens a Napoli? Secondo contratto sì, ma solo secondo contratto. Poi vedremo quello che succederà. Fino a mezzanotte Dries è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli, poi a mezzanotte e un minuto, visto che non ci sarà questo rinnovo di contratto, non sarà più un giocatore del Napoli. Pero’ poi capiremo quello che succederà, non mi pare che Mertens sia già promesso sposo di un altro club. La mezzanotte rappresenta la fine del contratto, ma non è detta l’ultima parola. Anche con altri giocatori succede, poi si discute e si valuta. Lo scoccare della mezzanotte non mette definitivamente la parola fine. Non è detto che il Napoli e Mertens possano continuare, anzi riiniziare un discorso sul rinnovo. Aspettiamo”.