"Mertens non farà più di 8 gare", Capuano: "La ripeterei all'infinito, non lo conoscevo"

Eziolino Capuano, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Sono sempre stato me stesso. La libertà di pensiero è la libertà principale che dovrebbe albergare negli esseri umani. Il calcio purtroppo è un mondo a parte. Mi sento comunque ancora giovane e posso avere altre esperienze. Spero di rientrare in un progetto importante e in una piazza importante.

Mertens? Quella frase la potrei ripetere all'infinito. Non conoscevo Mertens ma ero innamorato e sono innamorato di Insigne, per questo dissi che avrebbe giocato poco. Poi ha dimostrato di essere un grande campione".