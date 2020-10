Mertens sull'EL: "Importante anche per tanti compagni che hanno fame di giocare"

Nella conferenza stampa odierna, Dries Mertens è stato interrogato anche sulla possibilità di arrivare fino in fondo all'Europa League.

Hai sfiorato l'EL, ora sogni di arrivare fino in fondo? "Sì, dobbiamo vedere anche l'esempio dell'Inter arrivata in finale nella scorsa stagione. Non è facile, ma è importante per noi e per tanti giocatori, ne abbiamo tanti e molti hanno fame di giocare".