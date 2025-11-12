Addio al Napoli, Romano: "Micheli lascia con effetto immediato! Ha detto sì all'Arsenal"

vedi letture

Maurizio Micheli, capo scouting della SSCNapoli, lascia il club azzurro. Lo annuncia sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Non prenderà parte alle trattative di gennaio in casa Napoli Maurizio Micheli. I tifosi del Napoli lo conoscono bene, è stata una figura molto importante del Napoli, raramente mediatica, non ha mai amato le copertine, non ha mai amato essere in primo piano, ha sempre lavorato e molto bene nell'ombra. C'è anche la sua firma su operazioni che poi hanno aiutato a scrivere la storia recente del Napoli da Kim a Kvara e tante altre. Il suo lavoro di scouting, il suo lavoro di rapporti, una persona apprezzatissima nel mondo del calcio, non solo in Italia, ma anche all'estero. Maurizio Micheli, dopo tanti anni di onorato servizio, di grande lavoro nell'aiutare la costruzione di questo Napoli bellissimo e così forte, al punto da vincere due scudetti, lascerà il Napoli con effetto immediato. Sarà uno dei nuovi dirigenti di spicco dell'Arsenal sotto il coordinamento di Andrea Berta.

Quindi una struttura sempre più italiana quella dell'Arsenal di Arteta con un direttore italiano come Andrea Berta, che ha fatto già un lavoro molto importante durante l'estate con diverse operazioni di massimo livello. Non è un caso se l'Arsenal è in cima alla classifica di Champions League e a quella della Premier League. L'Arsenal sta facendo molto bene e le operazioni estive sono state praticamente tutte riuscite. Quindi c'è grande soddisfazione con il lavoro di Berta, ma soprattutto c'è grande fiducia da parte dell'Arsenal che ha scelto di affidarsi a Berta per individuare la figura giusta a livello dirigenziale. Ci sono stati diversi colloqui, Maurizio Micheli la spunta. Ha già detto sì al progetto Arsenal, stimolato dalla possibilità di un'opportunità all'estero a Londra in Premier League con uno dei club più ambiziosi al mondo e una delle squadre più forti al mondo in questo momento. Maurizio Micheli saluterà il nostro calcio e diventerà un nuovo dirigente dell'Arsenal nella parte di scouting e nella parte di gestione quotidiana delle operazioni, come detto, affiancando una figura importante come quella di Andrea Berta”.