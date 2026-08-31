Pedullà: "Solito Allegri, attende ma nel calcio moderno conta proporre!"

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Il Napoli perde in casa col Como, subendo la squadra di Fabregas per gran parte del match. Non mancano le critiche naturalmente per Max Allegri e di questo e non solo ha parlato il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul suo canale Youtube: "Le solite squadre di Allegri. Non sono prevenuto, ma mi aspettavo qualcosa di diverso. Chi dice ha vinto tutto... non c'entra, ormai parliamo del presente. Non della preistoria. Mi aspettavo un Napoli diverso, propositivo, non come a Genova ad attendere per ripartire.

Il calcio ormai è una cosa diversa, devi comandare le partite, come ha fatto il Como, poi se per gli episodi vinci o pareggi buon per te ma è la filosofia che è sbagliata. Max è stato preso a Cesc... ceffoni, in una gara chiara dall'inizio, poi trovi un grande gol con Hojlund, l'arrembaggio quando sei sotto, ma non cambia il discorso. Non sono un censore prevenuto, ma vedendo l'organico del Napoli, i difensori, quello che volete, ma mi aspetto una impostazione tattica all'altezza e spero cambi, ma ho dei dubbi. Il secondo gol poi è un errore di Anguissa, ma la partita devi farla, il calcio moderno impone cose diverse, punto e a capo poi ognuno può difendere a prescindere...".