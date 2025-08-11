Milan, Gimenez sogna in grande: "Bisogna provare a vincere lo scudetto"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport toccando tanti argomenti e spiegando quali siano le sue speranze in vista della stagione che sta per cominciare.

Ha ritrovato un Milan diverso, con tanti volti nuovi e soprattutto un nuovo allenatore. Che impressione le ha fatto Allegri in questi primi giorni?

“Il sentimento è molto buono, molto positivo. Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione”.

Cosa l'ha sorpresa di lui?

“Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore”.

Rispetto ai mesi scorsi, si respira un’atmosfera diversa?

“Sì, l’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione”.

L’altro giorno Modric ha detto che l’obiettivo non deve essere solo il quarto posto, ma vincere. La parola Scudetto è già presente nello spogliatoio?

“Sì, è sempre un sogno vincere lo Scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà”.