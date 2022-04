Milan ko nel derby di Coppa, Bucciantini: "Non penso che il risultato incida sul campionato"

"Il Milan ha attaccato bene, ma poi l'Inter ha giocato bene sulle ripartenze lunghe, alla fine il risultato troppo ampio".

"E' stata una bella partita, Lautaro l'ha sbloccata in tutti i sensi". Parla così Marco Bucciantini, dagli studi Sky, commentando il 3-0 tra Inter e Milan che qualifica i nerazzurri alla finale di Coppa Italia: "Il Milan ha attaccato bene, ma poi l'Inter ha giocato bene sulle ripartenze lunghe, alla fine il risultato troppo ampio. Non penso che il risultato incida sul campionato per il Milan, anche se il risultato è pesante. Al Milan è mancata un po' di qualità là in avanti, ma la sensazione è che dia sempre il massimo quindi per questo penso non subirà contraccolpi in campionato".