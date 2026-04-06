Milan, Nkunku a Dazn: "Napoli forte ma siamo preparati: ho buone sensazioni"
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Christopher Nkunku, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.
Che partita ti aspetti?
"Abbiamo buone sensazioni, abbiamo preparato la partita bene tutti insieme. Siamo concentrati per la gara, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo".
Com'è il tuo rapporto con Fullkrug?
"Abbiamo una buona intesa, parliamo molto sia fuori che dentro il campo. Oggi giochiamo per la prima volta insieme da titolare e siamo molto entusiasti".
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