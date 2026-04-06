Ranocchia: "L'Inter ora può guardare Napoli-Milan senza pensare al risultato"

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Intervenuto negli studi di Mediaset, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del successo della formazione nerazzurra sulla Roma

Intervenuto negli studi di Mediaset, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato del successo della formazione nerazzurra sulla Roma: "Non a caso torna Lautaro e l'Inter crea tanto. Era una vittoria necessaria, possono vedersi Napoli-Milan in tranquillità e godersi qualsiasi risultato. La sosta penso sia stata molto positiva per l'Inter, hanno potuto ricostruire e i giocatori hanno cambiato ambiente. Poi sono tornati come abbiamo visto. La mancanza di Lautaro? Si sente: anche se non fa gol, il suo difensore fatica. Gioca molto per la squadra, pressa. Il gol di Calhanoglu? Ha deciso la partita. Per me Svilar non ha grandissime colpe. A Barella viene sempre detto che non riesce a creare occasioni, il gol è stata una liberazione. Sta subendo più critiche di quelle che merita, è un giocatore che tira avanti la baracca da tanti anni. Fa quasi tutte le partite, spende tanto e ci tiene a livello emotivo.

Bastoni? Ha grande personalità e questo lo sta salvando in questo momento in cui gli sta venendo addosso tutto. Chivu ci tiene molto dal punto di vista umano ai ragazzi, trasmette forza ai giocatori. Una partita così è importante per lui. Non lascerei il campionato italiano per questa situazione e non penso voglia farlo nemmeno lui. Tanti altri sarebbero andati giù e avrebbero fatto fatica a uscire di casa. Lui si fa scivolare addosso tante cose, anche se le minacce hanno colpito figlia e moglie. Sono cose che incidono".