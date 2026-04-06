Bazzani avverte il Milan: "Il Napoli è una squadra forte ed è tornata in salute"

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Fabio Bazzani, voce di Dazn, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della sfida del Maradona tra Napoli e rossoneri.

Fabio Bazzani, voce di Dazn, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della sfida del Maradona tra Napoli e rossoneri.

Quanto è importante Napoli per continuare a sognare e sperare nello scudetto?

"Io credo che sia importante per se stessi, per dare continuità alla vittoria con il Torino, per assicurarsi il posto Champions senza mettersi troppe pressioni addosso. Poi ovviamente dipenderà anche con l'Inter per vedere se il Milan riuscirà ad accorciare ancora, però secondo me non deve spendere energie nel pensare quanto dista l'Inter ma deve cercare di dare continuità alla vittoria con il Torino, di cercare di vincere lo scontro diretto molto importante e, come dice Allegri, garantirsi il posto Champions. Altri discorso rischierebbero di far perdere energie al Milan, che deve concentrarsi solo su se stesso".

Crede che il contraccolpo psicologico in caso di sconfitta possa eventualmente mettere in discussione il quarto posto?

"No. È chiaro che perdere uno scontro diretto sarebbe pesante, ma non comprometterebbe il fatto di andare in Champions o di avere un contraccolpo, perché comunque giochi contro una squadra forte (il Napoli, ndr), che è tornata ad essere in salute. Il Milan ha sempre fatto bene negli scontri diretti, quindi questo deve essere la propria forza, però quando giochi a Napoli con il Napoli ci sta che tu possa anche perdere. Se dovesse andare male non credo in un contraccolpo perché è una partita che sulla carta ci sta anche di poterla perdere, perché non perderesti con una squadra nettamente più scarsa di te o in lotta per la salvezza. Il Milan però ha dimostrato di essere una squadra tosta negli scontri diretti, di avere personalità, di saperli affrontare, ma al di là di come finirà non penso che la partita definirà né in un senso né in un altro. Ovvio, una vittoria metterebbe una seria ipoteca per un posto Champions"