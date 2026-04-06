Inter-Roma chiude la corsa Scudetto? Le opinioni del Club di Sky

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Negli studi di Sky Sport emergono opinioni diverse sul finale di stagione, si conviene sul fatto che l'Inter ora abbia un vantaggio davvero rassicurante.

Il netto 5-2 dell’Inter sulla Roma riaccende il dibattito sulla corsa scudetto e coinvolge anche il Napoli, impegnato nel tentativo di restare agganciato alla vetta. Negli studi di Sky Sport emergono opinioni diverse sul finale di stagione, si conviene sul fatto che l'Inter ora abbia un vantaggio davvero rassicurante.

Le opinioni del club di Sky sulla corsa-Scudetto

Alessandro Costacurta è netto: “Non è mai stato davvero riaperto. Ho sempre puntato su Lautaro, forse non il più forte ma il più importante”. Più cauto Beppe Bergomi: “Non so se sia chiuso, l’Inter deve vincerne cinque e trovarle nella testa, ma ha superato bene il momento difficile”. Infine Luca Marchegiani sottolinea il peso del risultato: “Questa vittoria dà un ulteriore vantaggio”.