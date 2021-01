Milan, Pioli critica Ibra: "Si è fatto prendere la mano"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta la sconfitta contro l'Inter e l'eliminazione dei rossoneri nel derby ai microfoni Rai: "Dispiace essere usciti perché era una competizione alla quale tenevamo. Essere rimasti in inferiorità numerica ci ha complicato la situazione".

Sulla lite Ibrahimovic-Lukaku quanto ha influito sull'umore dello svedese: "Ha influito perché ha portato alla prima ammonizione, e poi dopo la seconda è arrivata l'espulsione. Sono adulti e vaccinati e se si sono detti delle cose in campo bisogna passarci sopra e pensare alla prossima".

Cosa non ha funzionato?: "In dieci è diventata molto più difficile e forse siamo stati anche un po' ingenui nel fallo che ha causato il rigore. Ma ho avuto delle risposte importanti dalla squadra che veniva da una brutta sconfitta. Invece da questa sconfitta io esco molto positivo e fiducioso per il futuro".

La panchina lunga dell'Inter ha fatto la differenza? "La differenza l'ha fatta il fatto che siamo rimasti in inferiorità numerica, in undici contro undici era una partita aperta a tutti i risultati e noi eravamo in vantaggio".

Ancora sull'espulsione di Ibrahimovic: "Siamo stati una squadra generosa oggi, lui si è fatto prendere la mano e poteva rallentare la corsa. Ci può stare".