Milan, Pioli in conferenza: "Non pensavamo alla Champions, è stata una gara sporca e fisica"

© foto di DANIELE MASCOLO

Brusco stop per il Milan, che dopo la sconfitta per 2-1 contro il Torino scivola al terzo posto e a sei punti dal Napoli capolista. Stefano Pioli in conferenza stampa per commentare la sconfitta all'Olimpico Grande Torino.

Ore 23.17 - Comincia la conferenza stampa di Pioli

Cosa le lascia questa sconfitta?

"Delusione, potevamo fare meglio. Sarebbe stata una partita sporca, difficile e fisica, ma dovevamo muoverci meglio senza palla. Gli episodi devi andarli a cercare e devi sfruttarli, loro ci sono riusciti. Prendere due gol in pochi minuti...nella ripresa avevamo un piglio diverso, ma non abbiamo segnato subito. E la gara è andata nei binari preferiti dal Toro"

C'era un pensierino per la Champions?

"Potevamo fare meglio nello scorrimento della palla, in difesa e in attacco. Non è stata la serata migliore. Per preparare bene la Champions dovevamo fare bene stasera, non ci abbiamo minimamente pensato"

Siete Bennacer-dipendenti?

"Non possiamo essere dipendenti da Bennacer. Dovevamo giocare di più con i terzini e muoverci meglio davanti, ma non sempre ci siamo riusciti"

E' la gara peggiore del post lockdown?

"Non ho la lucidità per farlo adesso, ne abbiamo giocate tante. Non è stata una buona prestazione"

Come valuta la partita del Toro?

"Ha fatto ciò che ci aspettavamo, il Toro ha fatto la sua gara e nelle due aree di rigore è stato più forte di noi"

Come si prepara la sfida di mercoledì?

"Stasera dormiamo a Milanello, domattina la valuteremo. Non sarà difficile a livello di motivazioni, è il primo obiettivo stagionale: la prepareremo con la determinazione giusta per passare il turno"

Ore 23.22 - Termina la conferenza stampa di Pioli