Milan, Pioli lancia l'allarme: "Si gioca troppo, così salute a rischio. Bisogna fare qualcosa"

Lo stop di Simon Kjaer è l'ultima tegola caduta su Stefano Pioli, allenatore del Milan. Il quadro, del resto, è quello di una serie di infortuni che stanno colpendo tante squadre. Si gioca troppo? "È difficile immaginare un calendario diverso - risponde il tecnico rossonero - che si giochi troppo è evidente e la salute dei giocatori così è a rischio. Si gioca ogni due-tre giorni, questo vale anche per gli avversari. Per me quando parlate di turnover è questo il problema: non è turnover, a parte che io non ci credo, ma diventa naturale perché devi far rifiatare i giocatori. Si gioca tantissimo, non so cosa si possa rivedere, se magari meno squadre nei campionati nazionali o meno soste. Però che si giochi tanto è evidente".