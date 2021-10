Milan, Pioli: "Noi superiori a tutti? No, la favorita resta l'Inter e poi il Napoli è fortissimo"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il successo ottenuto per 2-1 sulla Roma di Mourinho: “Abbiamo giocato con personalità e con le nostre idee. Abbiamo giocato un’ottima partita. La squadra deve giocare con personalità queste partite. Adesso è il momento di essere spavaldi. Giusto che le decisioni arbitrali vengano analizzate da voi, noi dobbiamo pensare alla Champions ora perché speriamo in un risultato positivo. Siamo stati squadra. Siamo stati bravi ad essere padroni del campo e poi bravi nel difenderci. Ho visto capacità di soffrire da parte dei miei ragazzi, per questo la vittoria è importante. Credo che tanti meriti siano del club, che ha preso giocatori giovani. Ora è da tanto tempo che lavoriamo insieme e siamo cresciuti. Dobbiamo tenere alto il livello delle nostre prestazioni.

Ibrahimovic carico? E’ sempre carico, lo è tutti i giorni. I campioni si nutrano di questi stimoli. E’ un grande campione che ci sta aiutando a crescere.

Noi superiori a tutte le altre in Serie A? Non lo so, le altre squadre sono fortissime e l’Inter per me rimane la favorita. Il Napoli è fortissimo. Ma mi piace che ora abbiamo consapevolezza, il salto che abbiamo fatto è questo. Queste partite ci danno forza e morale”.