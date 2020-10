Milanese: “Apprezzo molto il lavoro di Gattuso. Spero di rivedere Ghoulam ai suoi livelli"

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mauro Milanese, ex difensore del Napoli e attuale amministratore unico della Triestina: “Non è facile convivere con il Covid, il calcio, però, non si può fermare. Noi club di C siamo ancora più penalizzati, perché nella scorsa primavera abbiamo affrontato soltanto 4 gare e nonostante ciò abbiamo dovuto pagare gli stipendi per la stagione intera. In A e in B i club sono più tutelati, soprattutto grazie alla vendita dei diritti tv. Ci vorrebbe buonsenso, quello che è mancato prima e dopo Juve-Napoli. Io a Trieste ho uno stadio da 6mila posti, bisogna studiare il modo per riportare, almeno in parte, la gente allo stadio.

Lotta scudetto? Solo Juventus e Inter hanno un organico superiore a quello del Napoli. Gattuso sta facendo un grande lavoro. Sono felice di vederlo su una panchina sin dall’inizio della stagione e non a campionato in corso come è successo in passato.

Terzini Napoli? Il più forte in rosa a Napoli è Ghoulam. Spero di vederlo presto di nuovo ai suoi livelli”.