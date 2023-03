Milanese avvisa il Napoli: “Il Torino gioca benissimo, incontrarlo adesso è difficile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Torino ed Inter.



“Il Napoli ha dominato all’andata, in lungo e in largo. Se gli azzurri mantengono questa freschezza e qualità, nonché la voglia di stupire, non ci saranno dubbi sul passaggio del turno. Se il Napoli manterrà continuità, credo possa giocarsi tanto anche in Champions League”.

Kim e Rrahmani coppia che ha saputo confermarsi anche in Europa?

“La Champions è il mondiale dei club, si gioca contro squadre che vantano campioni incredibili. Quando il Napoli, dunque, riesce ad esprimersi con quella qualità e carattere, anche nelle trasferte europee, vuol dire che è riuscito ad assumere la dimensione della grande squadra. È un Napoli che ha fatto bingo, in tutti i reparti”

Tra gli azzurri, chi le ha rubato di più l’occhio?

“Kvaratskhelia ha sorpreso in quello che è il suo primo anno in Italia. E’ un calciatore che è riuscito ad andare già in doppia cifra di assist e reti segnate, garantendo anche delle giocate incredibili. Osimhen, pur non godendo di grande tecnica, ha una velocità, fisicità e capacità incredibile di spaccare le partite davvero incredibile. Il nigeriano riesce a caricarsi addosso tutta la difesa avversaria, pur garantendo una continua propensione alla profondità”