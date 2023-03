Milanese azzarda il paragone: “Kvara come Maradona, anche se Diego non avrà mai rivali”

Mauro Milanese, ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Torino ed Inter, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Radio/Tv

Mauro Milanese, ex calciatore, tra le altre, di Napoli, Torino ed Inter, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Radio/Tv: “Il Napoli fa un grandissimo gioco, ha corsa, qualità, è bellissimo vederlo, in attacco fa paura: Osimhen ha potenza, abbinata alle qualità di Kvara diventa una coppia devastante. Il georgiano, senza profanare nessuno, é come Maradona, anche se Diego non avrà mai rivali: lo picchiavano tutti, rimbalzava, non simulava e stava sempre in piedi, una forza della natura.