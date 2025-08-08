Milanese: "Conte mi convince meno nelle coppe. Meret o Milinkovic? Rispondo così"
Mauro Milanese, ex calciatore azzurro, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Lucca e Lukaku? Sono abbastanza simili come stazza, corporatura e movimenti. In teoria possono giocare anche insieme in alcune partite. L’equilibrio difensivo? Per Conte è fondamentale, è tutta la squadra a dover difendere ed è stato l’ingrediente decisivo per lo scudetto. Rrahmani e Buongiorno saranno sempre i due titolari.
Conte mi convince più nel campionato italiano che nelle Coppe, ma mi auguro che il Napoli possa fare bene pure in Champions League. Meret-Milinkovic Savic? Servirà anche a Meret una concorrenza così forte per aumentare la concentrazione. Secondo me ricomincerà Alex, poi non so cosa deciderà Conte. Di sicuro uno come Vanja può insidiare il friulano".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
