Milik-Roma, Alvino attacca: "Tirare in ballo vecchi crociati per giocare al ribasso è spregevole!"

Turbolenze nell'affare tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik. Carlo Alvino commenta la situazione, spiegando anche il motivo per il quale la Roma ha richiesto uno sconto al Napoli nonostante le visite mediche superate a pieni voti: "Tirare in ballo i vecchi crociati per giocare al ribasso, come se Arek non avesse poi giocato due anni senza problemi, è veramente spregevole. Ma è il gioco delle parti. Troppe situazioni sono ancora aperte. Si prevedono giorni bollenti", le parole del giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli su Twitter.

Tirare in ballo i vecchi crociati per giocare al ribasso, come se Arek non avesse poi giocato due anni senza problemi, è veramente spregevole. Ma è il gioco delle parti. Troppe situazioni sono ancora aperte. Si prevedono giorni bollenti. — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 19, 2020