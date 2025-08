Milinkovic ammette: “Facile con 12 tiri a partita, qui devi essere sempre concentrato”

Qual è la differenza tra essere il portiere di una big e quello di una squadra che gioca per obiettivi minori? Questa una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito la risposta del portiere serbo del Napoli: “E’ un gioco completamente differente, è facile quando hai 12 tiri a partita, quando sei in una squadra così hai pochi tiri e devi essere sempre pronto e concentrato".

Milinkovic-Savic, anni 28, alto 2,02 m, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato. Con il Torino ha collezionato 37 presenze in Serie A con 10 clean sheet, 119 interventi totali e 35 gol subiti. Percentuale di parate al 76 %, con 98 salvataggi su 129 tiri ricevuti, mentre la media è di 1,05 gol subiti a partita. Inoltre 4 rigori parati (Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic), su 5 tentativi, diventando il portiere con il miglior rendimento sui rigori nei primi cinque campionati europei. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli lo ha scelto come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League. Starà poi a Conte decidere di volta in volta come gestirli. Sarà interessante capire quali saranno le gerarchie.