Milinkovic svela: "Il Napoli mi cercava da marzo! A uno come Conte non puoi dire di no"

Vanja Milinkovic-Savic si è presentato ufficialmente oggi alla stampa come nuovo portiere del Napoli. Durante la conferenza tenutasi a Castel di Sangro, il neoacquisto azzurro ha rivelato che il club partenopeo lo seguiva già da diversi mesi. Un corteggiamento lungo, che ha trovato il suo epilogo con l’arrivo del portiere serbo alla corte dei campioni d’Italia.

Quando hai saputo per la prima volta dell'interesse del Napoli? Hai dato consigli sui rigori? "Ancora non ho dato consigli. Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua".

Cosa ti ha chiesto Conte in questi primi giorni? "Mi ha chiesto di lavorare tanto, di altro ancora non siamo riusciti a parlare. Quando ti chiama un allenatore come Conte è difficilissimo dirgli di no".

Ti senti il numero uno o il vice del Napoli? "Per adesso non mi sento nè il numero uno nè il numero due. Sono venuto a lavorare e ad essere a disposizione, sarà il mister a decidere".