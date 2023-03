Min. Sport non si sbilancia: "Juve rischia nuove sanzioni? Mi auguro solo una cosa"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato a Radio Rai toccando diversi temi legati all'attualità calcistica

Con la manovra stipendi, la Juventus rischia nuove sanzioni?

"Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo. C'è la magistratura ordinaria e quella sportiva che prenderanno delle decisioni, non solo per un club ma per il sistema nel suo complesso. Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi, prendersi le responsabilità e si faccia carico degli errori commessi. Qui di soggetti che hanno titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochi".