Ministro Sport Spadafora: "Sono tifoso del Napoli, spero che il 2020 ci porti fortuna!"

Vincenzo Spadafora, napoletano di Afragola, Ministro dello Sport del Governo Conte bis, è intervenuto a Radio Punto Zero per parlare del 2020 che sarà ricco di eventi sportivi come gli Europei di Calcio: "Sto monitorando, nel rispetto dei ruoli, continuamente e costantemente la situazione, insieme al presidente Gravina della FIGC. Chiaramente la Lega, all'interno della Federazione, sono autonome nelle loro scelte ma sanno che c'è un ministro che vigila costantemente su quello che avviene per dare soprattutto un messaggio di trasparenza, perché il calcio è il tifo, è gioia, è passione, ma è anche un mondo dove ci sono tanti soldi, molti interessi legittimi e così devono restare tali, per cui io eserciterò soprattutto un'azione di vigilanza su tutto quello che sta accandendo e continuerò ad esercitarla con grande presenza quotidiana.

Inevitabile una battuta sul Napoli di Gattuso. "Ah, non voglio cadere in conflitto d'interesse, sono il Ministro dello Sport e sono anche tifoso del Napoli, diciamo che speriamo che questo nuovo anno ci porti meglio, mettiamola così".