"Mio padre ti ha mandato qui", il messaggio da brividi di Maradona jr a Simeone

Giovanni Simeone per Napoli sarà sempre il primo argentino che è riuscito a vincere in azzurro dopo Diego Armando Maradona. Quante vale per il Cholito? Lo spiega lui stesso in un'intervista ad As: "Mi rendo conto di questo pian piano, vedendo ogni immagine, ogni murale o foto con le nostre facce nelle strade della città.

Diego, il figlio di Maradona, mi scrisse il giorno dopo la rete alla Roma: "Mio papà ti ha mandato qui". Lì ho capito perché ho voluto tanto questa maglia".