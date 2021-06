Mirabelli consiglia: "Il Napoli affondi subito il colpo per il rinnovo di Insigne con l'agente"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve affondare il colpo e cercare di portare a casa subito questo rinnovo di Lorenzo Insigne. E' un grande campione e lo merita. In passato non ha ascoltato altre sirene perché ama follemente questi colori e la maglia del Napoli. La società deve fin da subito mettersi a tavolino con il suo agente per far sì che la storia continua. Insigne senza il Napoli e Napoli senza Insigne, al di là della questione economica, sarebbe una cosa molto brutta da vedere".