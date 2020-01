Modugno: "Dopo Lazio e Juve tornate autostima e fiducia, la rimonta ora diventa uno stimolo"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Queste due vittorie hanno restituito un po' di autostima e fiducia, hanno ridato entusiasmo. La rimonta alle parti alte della classifica, per quanto riguarda almeno l'Europa League, è uno stimolo, e poi c'è il doppio impegno contro il Barcellona".



Sul mercato. "Il Napoli lì davanti credo voglia fare qualcosa, ha un giocatore che ha fatto cose straordinarie come Mertens in scadenza, diventa complicato parlare di rinnovo. C'è un giocatore come Milik in scadenza 2021 che è molto vicino, l'idea di mettere dentro un centravanti. Llorente non ha un profilo che rientra nell'idea di gioco di Gattuso. Terrei ancora aperte ancora Petagna che però per la Spal è fondamentale".