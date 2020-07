Modugno: "Il Napoli produce pochi gol, serve qualcuno che la butti dentro!"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Napoli, commentando i temi di casa azzurra: "Questa fase della stagione, in questo preciso momento, è difficile da valutare, stiamo vedendo qualcosa di inedito, atipico, si gioca a temperature elevatissime, sei costretto a far ruotare tutti, si va avanti a colpi di turnover di sette-otto elementi, si fa fatica a mantenere un'identità. Ma questa squadra per quanto gioca sta producendo poco in termini di gol, lì davanti c'è bisogno di qualcuno che la butti dentro".