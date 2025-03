Moggi: "Il pareggio con l'Inter ha decretato lo Scudetto al Napoli, ho questa sensazione"

vedi letture

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Tuttomercatoweb: “La Juve? La cosa strana è che con tutte le criticità se batte il Verona è a sei punti dalla prima”.

Qual è oggi il problema della Juventus?

“C’è un allenatore che o impara a fare l’allenatore o va da un’altra parte. Non sa cosa voglia dire vestire la maglia bianconera”.

Una presa di posizione netta…

“Quando una squadra viene eliminata dalla Champions e un giocatore dice abbiamo sbagliato tutto e poi arriva lui e dice che rifarebbe tutto, beh…. Io avrei mandato a casa il tecnico. La precarietà principale della Juve è l’allenatore”.

Il progetto non decolla…

“Non il progetto ma l’allenatore è andato male. Ci sono dei termini di paragone: Koopmeiners all’Atalanta era un fenomeno, qui una pippa. C’è qualcosa che non va”.

Qualcuno rimpiange Allegri.

“Avrebbe vinto più partite di Thiago Motta. La Juve subisce anche l’avversario. Il problema è più l’allenatore della squadra. In un partita contro l’Empoli se la squadra va in campo moscia è colpa dell’allenatore. Thiago Motta non ha capito che in quella partita doveva mandare in campo una squadra arrabbiata e non moscia”.

Napoli-Inter è terminata in parità. Chi per lo Scudetto?

“Ho la sensazione che il pareggio abbia decretato lo Scudetto al Napoli. L’Inter ha dodici-tredici partite abbastanza pesanti. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi non ha fatto un tiro in porta”.

E l’Atalanta?

“Un passo falso contro il Venezia e un altro contro il Cagliari. Se avesse vinto due partite sarebbe prima con tre punti di vantaggio”.

Gasperini a fine stagione dovrebbe andare via…

“Si fanno discorsi poi rientrano… È un’eventualità che escluderei tenendo conto del suo legame con Percassi. È un allenatore che ha fatto tanto, valorizzando molti calciatori. Ecco, mentre quella della Juve svaluta tutti, lui li valorizza”.