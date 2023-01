Moggi: “Juve rischia al massimo 1-2 punti di penalizzazione, retrocessione è una barzelletta!”

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a “La Città del Pallone, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a “La Città del Pallone, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juve al massimo rischia uno o due punti di penalizzazione, ma la storia della retrocessione è una barzelletta! Agnelli? La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via l'avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi”.