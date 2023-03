Moggi: “Plusvalenze sono ammesse, come si fa a dare 15 punti di penalizzazione alla Juve?

La Juventus è una delle squadre più in forma in Italia e, malgrado i 15 punti di penalizzazione, può tornare in corsa per la zona Champions League

La Juventus è una delle squadre più in forma in Italia e, malgrado i 15 punti di penalizzazione, può tornare in corsa per la zona Champions League. Luciano Moggi, ex direttore sportivo dei bianconeri, commenta così la situazione di classifica degli uomini di Allegri in esclusiva a TuttomercatoWeb.com: "Quelli che stanno davanti continuano a perdere e quindi può raggiungere il quarto posto. Bisogna vedere i risultati degli altri, che al momento sono deludenti".

Si può quindi rivalutare anche l'operato di Allegri?

"Sono le difficoltà che aiutano Allegri e i giocatori. Bearzot fu quasi costretto al silenzio stampa per le critiche nell'82 ed è in quelle circostanze che si fa gruppo per tentare di far dimenticare cose brutte o frenare le critiche. La Juventus avrà problemi l'anno prossimo, quando andranno via giocatori e non potrà comprarne altri molto buoni. Allegri è riuscito a creare un gruppo coeso e in questo è stato bravo".

La Juventus può vincere l'Europa League?

"Non ho la palla magica, ci sono squadre ben più forti, penso al Manchester United. Dire che la vincerà è azzardato, ma potrebbe fare bene. Lo Sporting CP è una squadra ben attrezzata fisicamente, veloce, tecnicamente valida... Mette in difficoltà il nostro gioco. Penso alla partita tra Inter e Juventus: i nerazzurri hanno fatto quasi il 70% di possesso palla, chi guarda la partita in maniera superficiale pensa ad un dominio, ma in realtà è stato lento e prevedibile. I portoghesi non lasciano spazi, hanno eliminato l'Arsenal... Sarà un bel confronto".