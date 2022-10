Moggi spaventa i tifosi della Juve sull'inchiesta: "La situazione non mi pare per nulla rosea"

Luciano Moggi ha parlato a Tuttosport soffermandosi anche sui principali motivi di delusione per quanto riguarda l'avvio di campionato della Juventus

TuttoNapoli.net

Luciano Moggi ha parlato a Tuttosport soffermandosi anche sui principali motivi di delusione per quanto riguarda l'avvio di campionato della Juventus e sull'inchiesta Prisma che coinvolge la società: "L'assenza assoluta di gioco, al di là degli infortuni. Allegri ha peccato di presunzione. Non mi addentro sulle inchieste giudiziarie, non sono informato sui fatti. Ma la situazione non mi pare per nulla rosea...".