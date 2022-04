Moggi su Ancelotti: "Prima ti lamentavi delle ingiustizie alla Juve e ora ne condanni i comportamenti"

Luciano Moggi ha risposto alle bordate di Carlo Ancelotti su di lui e sulla Juventus con una lettera pubblicata su Libero. Queste le sue parole

"Allora venivi da me a lamentarti per le ingiustizie perpetrate ai danni della Juve: non capisco quindi perché adesso, stranamente, ne condanni i comportamenti. Alla stregua dei traditori che prima approfittano del gioco sporco per crescere e poi, a fari spenti, fanno i delatori, ma solo per passare da buonisti. Anche perché sparare sulla Croce Rossa ora è troppo facile e non costa niente".