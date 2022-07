Moggi su Koulibaly: "Napoli costretto ad accontentarsi di un terzo di quanto poteva guadagnare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente: "Kim erede di Koulibaly? Sostituire Koulibaly non è semplice, sostituirlo con un calciatore di quel livello significherebbe dover fare degli investimenti elevati. Il Napoli era arrivato anche con Koulibaly con l’acqua alla gola. Il Napoli si è dovuto accontentare di un terzo di quello che poteva guadagnare un anno e mezzo fa. Auguro al Napoli di aver fatto un’ottima scelta con Kim, non lo conosco così bene. Credo ci voglia un po’ di tempo per inserirlo al meglio negli schemi. Perdi giocatori esperti e punti di riferimento all’interno del gruppo. A mio avviso va fatto un colpo per avere un gruppo di livello.

Questione portiere? Secondo me c’è qualche portiere bravo anche in Italia, come Carnesecchi e Vicario che potrebbero essere il futuro della Nazionale italiana. Non c’è bisogno di andare necessariamente all’estero quando abbiamo delle individualità interessanti. Meret è un buon portiere ed il Napoli fa bene a prolungargli il contratto, ma quelli di maggiore prospettiva sono quelli citati in precedenza. Il Napoli fino ad oggi ha sempre dimostrato di fare delle scelte con una visione adeguata per raggiungere risultati positivi".