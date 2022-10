Moncalvo sul caos in casa Juve: "John Elkann farà fuori Andrea Agnelli in un solo caso"

Andrea Agnelli e Francesco Calvo? Lui si vergognava di lavorare lì dove il migliore amico gli ha rubato la moglie.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gigi Moncalvo, autore del libro 'Agnelli Coltelli': "Complimenti al Napoli per la bellezza che ha messo in campo. Sono indignato dalla classe arbitrale ed in particolare dal quarto uomo che non caccia dal campo Mourinho per quanto condiziona le partite. Ripetuto sceneggiate, andrebbe sanzionato. Situazione Juventus? Non possono essere presi in giro i soci. Entro il 31 dicembre ogni S.p.A. deve riunire il consiglio e firmare i bilanci, quella della Juventus è stata rinviata, nei giorni scorsi, al 23 novembre e facendo la furba ha indispettito la Procura. Uno dei revisori dei conti, sentita l’aria che tirava, ha rifiutato di firmare il bilancio. Che il GIP non abbia concesso gli arresti domiciliari è una cosa che può essere respinta e la Procura di Torino ha fatto appello contro la decisione. Tutto nasce da un gesto di arroganza dalla Juventus nel momento in cui se n’è andato Cristiano Ronaldo dall’Italia su cui si sarebbe dovuto discutere su una buon’uscita segreta. Lui ed il suo agente volevano che fossero chiariti anche gli stipendi arretrati, quelli legati al periodo Covid in cui la Juventus ha sostenuto che i giocatori molto generosamente avevano rinunciato a 4 mensilità, ma non è vero, era una sola mensilità. Quando questi calciatori venivano venduti, come Emre Can, nel contratto di trasferimento c’era previsto che le mensilità cui avevano rinunciato questi giocatori gli sarebbero state pagate anche cambiando squadra. Emre Can aveva rinunciato fittiziamente alle mensilità perché poi, una volta al Borussia Dortmund, gli sono state pagate: questo è gravissimo per i bilanci. I dirigenti della Juventus hanno avuto un atteggiamento omertoso sulla questione di Cristiano Ronaldo e c’era stata addirittura una convocazione per il portoghese di essere interrogato in Italia, ma i suoi avvocati se ne sono guardati bene. Si parla di arroganza nei confronti della GdF, la Procura e di reati penali. Se avessero semplicemente detto la verità su Ronaldo e mostrato la cosiddetta “carta segreta”, la Juventus avrebbe collaborato. Gravina ha fatto una figuraccia: disse qualcosa sulle plusvalenze tirando in ballo anche il Napoli. De Laurentiis reagì furibondo giustamente e mostrò tutte le prove, Gravina dovrebbe capire che al vertice bisogna comportarsi come Carraro. C’è un’omertà di fondo dei giornalisti che scrivono quello che non sanno e non scrivono quello che sanno.

Marotta fuori dalla Juventus? È stato scavalcato da Paratici e non condivideva l’operazione Ronaldo e anche lui è stato criminalizzato da una serie di fasulli interventi sui social che riguardavano la sua vita privata. Cito spesso l’esempio di Sarri: una società che l’anno dopo essersi privata di una persona per bene, autorizza Amazon Prime a girare all’interno degli spogliatoi, dove Agnelli dice che lo scudetto gli fa schifo e quello è stato l’ultimo ad essere stato vinto. Nel famoso Juventus Museum non c’è una fotografia che dimostri che l’allenatore che vinse quell’ultimo scudetto si chiama Sarri. Lui fu scelto per ragioni tecniche, poi è stato fatto di tutto per buttarlo fuori. Nella Juventus hanno un potere enorme le donne: la moglie di Pirlo scalpita affinché gli trovino un posto e lo piazzano alla guida dell’U23; fortemente sponsorizzato dalla moglie arriva in dirigenza Storari. Le due sono molto amiche della moglie di Andrea Agnelli e, alla fine, si trova ad allenare Pirlo la Juventus, Storari allenatore dell’U23 e Sarri a casa.

Andrea Agnelli e Francesco Calvo? Lui si vergognava di lavorare lì dove il migliore amico gli ha rubato la moglie. È stato al Barcellona fortemente voluto da Ariedo Braida, poi alla Roma, stranamente è tornato alla Juventus. Agnelli si è appropriato addirittura della figlia di Calvo, quindi non sarei mai andato lì. Probabilmente è stato John Elkan a volerlo fortemente. Se questa inchiesta viene fatta in maniera seria e approfondite, a quel punto Andrea Agnelli sarà impresentabile e lo farà fuori, ma per ragioni di equilibrio familiare dovrà trovargli un altro posto".