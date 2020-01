Montefusco: "Ancelotti ha creato questo disastro. Su Demme..."

L'ex allenatore Vincenzo Montefusco ha commentato le vicende di casa Napoli ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà: "Non posso criticare l'operato del presidente, ma il discorso è un'altro. Manca organizzazione, c'è solo il presidente e basta. Se serve un regista e ancora non arriva, ci si deve preoccupare. Sai già i difetti della squadra, vedi anche la fascia sinistra con Mario Rui e Ghoulam infortunato. Chi ha creato questo disastro tecnico è Ancelotti. Lo stimo ma non si potevano cambiare 15 formazioni in 15 partite.



DEMME - "E' un mediano, non un regista. Di sicuro lì a centrocampo servono almeno due giocatori"

LAZIO - " Il Napoli deve cercare di riorganizzarsi, capire chi deve stare in mezzo al campo. Se non è sfortunato, può fare qualsiasi cosa. Ha tutto per poter fare un ottimo campionato. Oggi il problema è anche fisico. Il Napoli si deve ritrovare".