Montefusco: "Conte garanzia per noi tifosi. Uomo che s'impone, è l'ideale per il Napoli"

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'arrivo di Conte è una garanzia per noi tifosi del Napoli perchè si presume che quest'uomo sia ideale per la società dal punto di vista caratteriale. E' un uomo che s'impone, detta le leggi e le fa rispettare. Poi se a Napoli anche Conte, come altri allenatori, cambierà atteggiamento non lo so. Mi auguro che abbia messo in chiaro che può muoversi come vuole, con la massima autonomia. Poi se a Conte dai i calciatori che cerca arriveranno anche i risultati.

Settore giovanile del Napoli? Caffarelli e Grava stanno lavorando bene coi mezzi che hanno a disposizione. La Campania è una fucina di talenti che però vanno spesso al nord perchè lì ci sono delle strutture di altissimo livello. Ora mi aspetto da Grava, Santoro e Caffarelli vengano lasciati liberi di operare con un budget diverso da quello che è stato investito fino ad oggi".