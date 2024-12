Montefusco incredulo: "Non esiste 11 cambi, tanti fuori ruolo ed i titolari a partita finita!"

vedi letture

Nel corso di Fuorigioco su Tele A, dopo il ko contro la Lazio in Coppa Italia, è intervenuto l'ex allenatore e giocatore azzurro Enzo Montefusco: "Non esiste mettere in campo 11 giocatori che non hanno mai giocato insieme facendo capire che lui non ha alcun interesse sulla Coppa Italia. Lui punta solo sul campionato, quindi per vincerlo? Non sono stati rispettati i tifosi. Non capisco poi perché inserire 4-5 titolari col rischio di farsi male e solo alla fine a partita finita.

Pure se si allenano insieme, ma se uno non gioca mai in primis è sfiduciato e sanno che giocheranno solo in una partita con tutti nuovi, lo spirito è diverso. Togli importanza alla partita. Il Napoli ora deve vincere lo Scudetto, non si possono fare queste brutte figure e questa sconfitta peserà molto nella mentalità della squadra. Poi non ho capito Raspadori quasi a centrocampo, demotivato. Serviva qualche titolare in più, almeno come ha fatto la Lazio. Conte dice che doveva vederli, ma non si mettono 11 diversi in campo! Poi Zerbin è esterno, Folorunsho è una mezzala, non un mediano, Raspadori non è una mezzala"