Montefusco: "Napoli distrutto nell'anno che poteva essere buono, era da Scudetto!"

Vincenzo Montefusco da grande esperto di calcio e del Napoli non è stupito dell'ottimo periodo della formazione di Gattuso. Anzi, si aspettava che in generale la squadra potesse anche andare più forte: "Il grosso rammarico - dice a Tuttomercatoweb.com - è quello di aver distrutto un anno dove si poteva lottare per lo scudetto, come dicevano in molti, me compreso, a inizio campionato. Ci sono stati i litigi tra il presidente e Gattuso e in quei due mesi si è rovinato tutto. E' stato quello il momento più brutto. Ora però si dimostra che il Napoli aveva tutte le carte in regola per puntare allo scudetto, poteva essere l'anno buono, visto che l'Inter non è a mio parere più forte. Quanto alla Juve, con Pirlo alla prima esperienza, si poteva prevedere che avesse qualche difficoltà. La società partenopea, in un momento delicato, si è guardata in giro e Gattuso non doveva fare in quel periodo polemica. Ora recuperati i giocatori si vede un Napoli forte. Ripeto, ho sempre detto che la squadra poteva essere competitiva al massimo ma ad un certo punto non venivo preso in considerazione per il mio pronostico".

Quarto posto comunque ora più vicino? "Per quel che ho detto non sarebbe una novità. Il Milan sta facendo miracoli. Il Napoli ora deve starci tra le prime quattro. Non è un finale di campionato facile perché anche se non ci sono scontri diretti dovrà giocare con squadre che lottano per restare in A. Ma adesso il Napoli ha tutto per fare un ottimo finale. Se non succede le colpe saranno fino ad un certo punto della società anche se non sono mai stato dolce con De Laurentiis; ha sbagliato anche Gattuso che sa bene che i presidenti possono contattare altre persone per informarsi. Quando è arrivato al Napoli tra l'altro ha parlato con De Laurentiis mentre c'era Ancelotti".